HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’da tekstil atölyesinde küçük çaplı patlama: 2 yaralı

Bağcılar’da tekstil atölyesinde küçük çaplı patlama: 2 yaralı

18.03.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde baskı pres makinasının tamiratı sırasında ufak çaplı bir patlama meydana geldi.

Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde baskı pres makinasının tamiratı sırasında ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olayda makinanın yanında bulunan 2 işçi yaralandı.
Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi’i üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baskı pres makinasında yaşanan bir arıza üzerine işçiler sıkıntıyı gidermeye çalıştı. İşçiler makinayı tamir etmeye çalışırken makinada küçük çaplı bir patlama meydana geldi.
Patlama sırasında makinanın yanında bulunan 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan işçilere ilk müdahalesi mesai arkadaşları tarafında yapıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin incelme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dediYarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti (Seçkin Türesay kimdir?)

Usta gazeteci hayatını kaybetti

Dur Yolcu şiirinin yazarı kimdir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin sözleri

Dur Yolcu şiirini Necmettin Halil Onan kaleme aldı

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

İşte 19 Mart Cuma mesajları

Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi Akın'dan dikkat çeken sözler

Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.