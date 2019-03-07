HABER

BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHA Bağcılar'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHA
Bağcılar'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi.
Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin kartonların depolandığı alanında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Yangının çıktığı depo
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
07.03.2019 - 13.53 Haber Kodu : 190307122

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
AK Parti’li Canikli sanayicilerle bir araya geldiAK Parti’li Canikli sanayicilerle bir araya geldi
Gaz lambalı, ‘kadına şiddete hayır’ mesajıGaz lambalı, ‘kadına şiddete hayır’ mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.