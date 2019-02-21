HABER

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bağcılar’da tekstil ürünleri imal eden bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da tekstil ürünleri imal eden bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrika çalışanları geldikleri fabrika önünde sabah şoku yaşadı.
Yangın, saat 07:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tanyeli sokak üzerinde bulunan 2 bin metrekare alan üzerine kurulu 3 katlı tekstil ürünlerinin basıldığı fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Fabrika çalışanları sabah şoku yaşadı
Sabah erken saatlerinde fabrikaya gelen işçiler karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. Fabrika çalışanları yangını başka bir fabrikanın bahçesinden izledi. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, polis ekipleri maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Edirne’de “drone” ile trafik uygulamasıEdirne’de “drone” ile trafik uygulaması
Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralıBangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.