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Bağcılar'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

BAĞCILAR, Tem Bağlantı Yolu Basın Ekspres Caddesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.  Kaza Bağcılar, Tem Bağlantı Yolu Ankara istikametinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR, Tem Bağlantı Yolu Basın Ekspres Caddesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Bağcılar, Tem Bağlantı Yolu Ankara istikametinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Basın Ekspres Caddesi'nde ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 10 ED 115 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, aynı yönde ilerleyen Ertan Eryılmaz'ın kullandığı 34 TG 5770 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ve kamyonet yolu ayıran bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yaralanmazken, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü, Okan Boz ve adı öğrenilemeyen diğer yolcu yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlileri araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada araçlarını olay yerinde hem emniyet şeridine hemde yola gelişi güzel bırakan bazı sürücüler nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobil ve kamyonette incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de yolu tek şeride düşürerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol tamamen açıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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