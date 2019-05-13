HABER

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bir bir kargo şirketinde paketlenmiş 4 kilo 80 gram toz esrarı teslim almaya gelen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kargo şirketine gönderilen paketlerde, 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta bir kargo şirketi görevlisinin, benzer şekilde hazırlanan 3 pakette uyuşturucu madde olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnceleme yapan ekipler, paketlerde 4 kilo 80 gram toz esrar bulunduğunu tespit etti. Adreste bekleyen ekipler, kargoyu teslim almaya gelen şüpheli O.Ç'yi (36) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Ağır yaralı köpekten binlerce kurt çıktıAğır yaralı köpekten binlerce kurt çıktı
Başakşehir’de fırın denetimiBaşakşehir’de fırın denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kargo operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.