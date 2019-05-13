Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kargo şirketine gönderilen paketlerde, 4 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta bir kargo şirketi görevlisinin, benzer şekilde hazırlanan 3 pakette uyuşturucu madde olabileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnceleme yapan ekipler, paketlerde 4 kilo 80 gram toz esrar bulunduğunu tespit etti. Adreste bekleyen ekipler, kargoyu teslim almaya gelen şüpheli O.Ç'yi (36) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum