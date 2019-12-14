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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, hediye paketine konulmuş 1 kilogram 120 gram toz esrar ele geçirilirken sürücü Refik K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise poşetlerin içerisinde 30 kilo toz esrar, 254 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve bir miktar para bulundu.

Şüpheli Refik K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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