BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI (2)

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ersan SAN - Murat SOLAK - Taner YENER / İSTANBUL (DHA)

Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan binanın yıkımına başladı.

Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.

Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

