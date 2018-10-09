HABER

Bağcılar'da yan yatan binanın yıkımına başlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu.

Gökhan ÇELİK-Ersan SAN-Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan binanın yıkımına başladı.
Akşam 19.40 sıralarında başlayan yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından yıkım başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla yapılıyor.

Yan yatan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Bir iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sürüyor.
(FOTOĞRAF)

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a yeni öneri!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

Bağcılar'da hareketli gece! 10 bina daha boşaltıldı!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.