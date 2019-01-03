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Bağcılar'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

Yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun duman oluşan binanın üst katlarında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtaran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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