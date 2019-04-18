Bağcılar'da yangın: 5 kediden 3'ü kurtarıldı

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında eşyaların arasında bulunan 5 kediden 3'ü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kedilere su içirdi.

Yangın, 20.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1736. Sokak'ta bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle giriş katında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yanan eşyaların arasında 2 kediyi yanarak ölmüş halde bulurken, 3 kedi ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedilere itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini, "Olay esnasında içeride kimse yokmuş. 2 kedi ölmüş, anne ile 2 yavrusunu kurtarmışlar" dedi.

