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BAĞCILAR'DA YANGIN: MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:42 | Son Güncelleme

Bağcılar'da 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, Bağcılar Merkez Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Binadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

"YANIYORUZ KURTARIN BİZİ"
Eşinin yangında mahsur kaldığını söyleyen Ömer Demiröz, "Evdeydim, eşim telefon açtı. 'Yanıyoruz bizi kurtarın' dedi. Burası benim kayınçomun evi baldızlarım ve yeğenlerim evdeydi. Alt kat yanıyordu. İtfaiye geldi, ilk onları kurtardı. 2'si çocuk 5 kişi vardı içeride, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye, hatalı parklanmadan dolayı sokağa girmekte zorlandı. Yaralanan yok çok şükür" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Binadan görüntü
-Mahsur kalan kadının eşi ile röp.
-Genel ve Detaylar

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