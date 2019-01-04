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Bağcılar'da yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 00:22 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da 5 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Bağcılar Merkez Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Binadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

"YANIYORUZ KURTARIN BİZİ"

Eşinin yangında mahsur kaldığını söyleyen Ömer Demiröz, "Evdeydim, eşim telefon açtı. 'Yanıyoruz bizi kurtarın' dedi. Burası benim kayınçomun evi baldızlarım ve yeğenlerim evdeydi. Alt kat yanıyordu. İtfaiye geldi, ilk onları kurtardı. 2'si çocuk 5 kişi vardı içeride, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye, hatalı parklanmadan dolayı sokağa girmekte zorlandı. Yaralanan yok çok şükür" diye konuştu.

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