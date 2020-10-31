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Bağcılar’da yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, üst katlarda mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1125 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede binanın diğer katlarını sardı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. içeride bulunan genç kız kendi imkanları ile dışarı çıkarken, üst katta bulunan 2 çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek ve mahsur kalanları dışarı çıkarmak için çalışma başlattı. Yangında mahsur kalan 2 çocuğu yangın merdiveni ile kurtararak ailesine teslim etti. Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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