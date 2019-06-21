Bağcılar’da Yaz Kur’an kursları coşkulu bir açılışla başladı

“Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla Bağcılar’da 22 bin öğrencinin eğitim göreceği yaz Kur’an kursları coşkulu bir törenle başladı. Renkli etkinliklerle gerçekleşen açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız camilerimizin gülüdür, neşesidir. Çocuklarımızın neşesi de toplumun güzelliğini oluşturacak” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun" projesi kapsamında Bağcılar’da da 2019 yılı yaz Kur’an kurslarının açılışı yapıldı. Programın gerçekleştiği Çiftlik Demircan Merkez Camii, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Rengarenk tişört giyen çocuklar, “Camiye koşalım Kur’anla buluşalım”, “Kur’anla bağlan hayata”, “Gel bu yaz Kur’an’ı gönlüne yaz” yazılı döviz açtı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bir sezonun daha başlangıcındayız. Bir taraftan okullarımız eğitimlerine yaz tatili münasebetiyle ara verirken diğer taraftan da camilerimizin şenlendiğini görüyoruz. Çocuklarımız camilerimizin gülüdür, neşesidir. Çocuklarımızın neşesi de toplumun güzelliğini oluşturacak. Dinini iyi öğrenen, vatanını milletini iyi bilen nesilden bu ülkeye zarar gelmez. Hain hiç çıkmaz. Vatanına milletine, dinine bağlı ve inançlı nesilleri yetiştirmek zorundayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarına sahip çıktığı için de velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Buraları sizler dolduracak ve neşelendireceksiniz

Çocuklara seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise “Güzel bir tabloyla karşı karışayız. Nasıl okulda beşeri ilimler alıyorsanız burada da dini ilimleri öğreneceksiniz. Burada öğrendiklerinizi de yaşam tarzı haline getireceksiniz. Okullar olduğu gibi camiler de sizin mekanlarınız. Buraları sizler dolduracak ve neşelendireceksiniz” diye konuştu.

İlçe Müftü Vekili Mahmut Uzun da “İnşallah Mevla sizlere yaz boyunca ibadetleri öğrenmeyi nasip etsin. Mevla sizleri anne babalarına ve vatana millete hayırlı evlatlar olabilmeyi nasip etsin” şeklinde dua etti.

Programda çocuklar, mehteran gösterisi ve ilahiler okudu. Törenden sonra protokol, çocuklara ders görecekleri kitapları dağıttı.



