Bağcılar'daki 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

İSTANBUL, (DHA) - FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammet Ambar, vefatının 3’üncü yıldönümünde Bağcılar Kirazlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ilk olarak 3 yıl önceki hain işgal girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammet Ambar'ın Bağcılar Kirazlı Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi. Şehit Ambar'ın ailesi, yakınları ile Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar ilçe Müftüsü Ekrem Saylam, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin katıldığı ziyaret Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin de okunduğu programda şehit Ambar için el açılıp dua edildi.

Askerliğini Güneydoğu’da teröristlerle mücadele ederek yapan vatan sevdalısı Muhammed Ambar, evli ve 2 çocuk babasıydı.