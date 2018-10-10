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Bağcılar'daki binanın yıkım çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  çökme tehlikesi dolayısıyla tahliye edilen 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'daki binanın yıkım çalışmaları

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da çökme tehlikesi dolayısıyla tahliye edilen 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkım çalışmaları devam ediyor. Yandaki binanın sahiplerinin evlerinden eşyalarını almaları için bir süre duran yıkım çalışmalarına tekrardan başlandı.

Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, yanında inşaat çalışması süren 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluşmuş bunun üzerine de apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti. Bugün binanın yıkım çalışması devam ederken, yanında bulunan bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binada oturan vatandaşlar öğle saatlerinde binaya gelerek yetkililerin gözetiminde paraları, ziynet eşyaları, gerekli olan malzemelerini ve kimlik kartlarını aldı. Vatandaşlar aldıkları eşyaları kamyonetlere koyarak akrabalarının ya da yakınlarının evlerine gitti. Binadaki güvenlik sağlandıktan sonra iş makineleri yıkıma devam etti.

(FOTOĞRAF)

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