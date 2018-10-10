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Bağcılar'daki binanın yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  çökme tehlikesi dolayısıyla tahliye edilen 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkım çalışmaları devam ediyor.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da çökme tehlikesi dolayısıyla tahliye edilen 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkım çalışmaları devam ediyor. Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, yanında inşaat çalışması süren 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluşmuş bunun üzerine de apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti. Bugün binanın yıkım çalışması devam ederken, yanında bulunan bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Boşaltılan binalardaki vatandaşlar belediye tarafından otellere yerleştirildi. Bazı vatandaşlar yakında bulunan akrabalarında geceyi geçirdi.

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