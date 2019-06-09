Bağcılar'daki engelli dalıcı dalış eğitim merkezi yetkilendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye'nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olarak yetkilendirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri su altının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018'de Kocaeli'de engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.

Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve su altı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1, 2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenler engelli dalıcı eğitmen belgesine sahip oldu.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın'ın eğitmenlik yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF'ye başvuruda bulunuldu.