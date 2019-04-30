İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi’nin düzenlediği 22’nci Geleneksel Uçurtma Festivali'nde gökyüzünü uçurtmalar kapladı. Renkli görüntülere sahne olan festivale Bağcılarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Mahmutbey Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22’ncisi düzenlenen Geleneksel Uçurtma Festivali’ne her yaştan vatandaş katıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından dağıttılan bin 500 uçurtma ile Bağcılarlı çocuklar, uçurtma şenliğini çok sevdiklerini dile getirerek çok eğlendiklerini söyledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı çocuklar yüzünü boyatırken bazıları da çalan müziğe eşlik ederek dans etti. Büyükler de çocuklara uçurtma yapmayı ve uçurmayı öğreterek zaman geçirdi. Uçurtma yarışması ise etkinlik alanındaki herkesi heyecanlandırdı.

EN UZUN SÜRELİ FESTİVALLERDEN BİRTANESİ

22’inci Geleneksel Uçurtma Festivali’ne destek veren İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Akgöz, uçurtma festivalinin önemine değinerek, "Bu gün binlerce uçurtma dağıtıldı. 22’inci kez yapılan bu festival, İstanbul’da en uzun süreli yapılan festivallerden bir tanesi. Bu gün İstanbul’da çok güzel bir hava var ve burada çok fazla çocuk var. Neşeli bir şekilde herkes uçurtmasını uçuruyor” dedi.