Bağcılar'daki Minibüsçü Cinayetinde Beraat Kararına Anne Feryadı

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA Bağcılar'da geçen yıl amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, olay günü eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 tutuksuz sanığın beraatlerine karar verdi. Karara tepki gösteren Anne Yurdagül Yağcı, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soy ismimizi sildiler. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum" diyerek feryat etti. Abla Yeliz Yağcı ise "Böcek ölmedi, Allah rızası için evlat öldü evlat" diyerek gözyaşı döktü. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın katılmazken, hayatını kaybeden Mustafa Yağcı'nın Ailesi "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, Mustafa Yağcı'nın telefonla yardım isteyerek başka bir otodan pala aldığını ve kapalı yolda sanıkların gidebilecekleri bir yer olmadığı belirtti. Mütalaada, sanıkların kendilerine karşı yapılan saldırıdan kaçma mecburiyetlerinin olmadığından, palaya karşı aynı basitteki bıçakla karşılık verdiklerini belirtti. Mütalaada, her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettikleri ifade edilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi. "ADALETE GÜVENİYORUM" Şikayetçi Yağcı Ailesi'nin avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilin kendini korumak üzere canını verdiğini belirtti. Baba Erol Yağcı da "Yüce adalete güvendik, saygımız sonsuzdur. Oğlumun hakkını yiyen herkesi devletimiz ve yüce rabbimiz görecektir. Allahıma ve yüce devletin adaletine güveniyorum" dedi. SANIKLAR BERAAT ETTİ Mahkeme heyeti, sanıklar Sabahattin Yalçın ve Mehmet Yalçın hakkında "Kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirterek, eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirdiğinden sanıklar Sabahattin Yalçın ve Mehmet Yalçın'ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. AİLE BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ Davanın ardından adliyenin önünde Mustafa Yağcı Ailesi açıklama yaptı. Anne Yurdagül Yağcı, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soy ismimizi sildiler. Mustafa... Yardım istiyoruz. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Başbakanımdan yardım istiyorum" diyerek feryat etti. Anne Yağcı, "Ne arıyormuş içlerinde keskin bıçak. İkisi bir çocuğumu bıçaklayıp öldürdüler. Koluna, kanadına niye vurmamışlar. Direkt niye benim yavrumu öldürmüş caniler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Anne Yurdagül Yağcı, "Yalvarıyorum size. Biz sizin arkanızdayız siz de bizim arkamızda durun. Yalvarıyoruz" dedi. "OĞLUM İKİ KARDEŞ TARAFINDAN HUNHARCA KATLEDİLDİ" Baba Erol Yağcı ise," Ben oğlumla bayramın birinci günü musalla taşında bayramlaştım. Benim oğlum arkadaşlarından yardım istemiş; 'Beni sıkıştırdılar, beni katledecekler' diye yardım istemiş. Yetişememişler, oğlum iki kardeş tarafından hunharca katledildi. İkinci mahkemede şartlı tahliye, üçüncü mahkemede beraat kararı... 8 ay... Devletimden, Sayın Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum. Lütfen Cumhurbaşkanım sen de anne, babasın, senin de evlatların var Cumhurbaşkanım... Biz devletimize milletimize saygılı insanlarız. Benim oğlum futbolcuydu. Arkadaşına yardım etmek amacıyla gitti. Katlettiler çocuğumu. Lütfen Cumhurbaşkanım Allah rızası için" diye konuştu. Abla Yeliz Yağcı ise "Böcek ölmedi Allah rızası için evlat öldü evlat" diyerek gözyaşı döktü. OLAYIN GEÇMİŞİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye 14 Haziran'da Bağcılar'da meydana göre olay şöyle oldu: Minibüs şoförü Mustafa Yağcı (23) Bağcılar'da 14 Haziran 2018 günü trafikte tartıştığı başka bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan tutuklanan ve ikinci duruşmada tahliyesine karar verilen minibüs şoförleri Mehmet Yalçın(30) ve kardeşi Sabahattin Yalçın'ın (25) "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapsi isteniyordu.

