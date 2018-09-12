Bağcılar'daki okullar eğitime hazır

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 7'si yeni hizmete giren 111 okulda yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala 153 bin 515 öğrencinin öğrenim göreceği Bağcılar'daki 111 okulun ilaçlanmadan temizliğine, boyanmadan bahçe düzenlemesine kadar bakımı yapıldı.

Okul bahçelerinin yıkanmasını ve düzenini sağlayan belediye ekipleri, ilkokul ve ortaokulların önündeki boş alana geleneksel çocuk oyunlarının oynanacağı şekilleri, liselere ise basketbol ve voleybol sahasının çizimini gerçekleştirdi. 57 okulun ısı yalıtımı yapılarak dış cephelerini yenilenirken tüm okulların çevre düzenlemeleri ve tadilatları da gerçekleştirildi. Ayrıca ilçedeki tüm okullara kameralı güvenlik sistemi de kuruldu.

İlçede, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin iş birliğinde yapılan 19 okula bu sene 7 okul daha eklenerek sayı 26'ya çıkarıldı. 5 okulun inşaatının devam ettiği ilçede önümüzdeki dönem için de 6 okulun yapım planı hazırlandı.