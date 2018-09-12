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Bağcılar'daki okullar eğitime hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Belediye ekiplerince, ilçede 153 bin 515 öğrencinin öğrenim göreceği 111 okul, ilaçlamadan temizliğe, boyadan bahçe düzenlemesine kadar bakımdan geçti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 7'si yeni hizmete giren 111 okulda yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala 153 bin 515 öğrencinin öğrenim göreceği Bağcılar'daki 111 okulun ilaçlanmadan temizliğine, boyanmadan bahçe düzenlemesine kadar bakımı yapıldı.

Okul bahçelerinin yıkanmasını ve düzenini sağlayan belediye ekipleri, ilkokul ve ortaokulların önündeki boş alana geleneksel çocuk oyunlarının oynanacağı şekilleri, liselere ise basketbol ve voleybol sahasının çizimini gerçekleştirdi. 57 okulun ısı yalıtımı yapılarak dış cephelerini yenilenirken tüm okulların çevre düzenlemeleri ve tadilatları da gerçekleştirildi. Ayrıca ilçedeki tüm okullara kameralı güvenlik sistemi de kuruldu.

İlçede, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve hayırseverlerin iş birliğinde yapılan 19 okula bu sene 7 okul daha eklenerek sayı 26'ya çıkarıldı. 5 okulun inşaatının devam ettiği ilçede önümüzdeki dönem için de 6 okulun yapım planı hazırlandı.

İnşaatı tamamlanarak hizmete açılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Şehit Ali Karslı Ortaokulu, Gazi Lisesi M.T.A.L, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu/Ortaokul Ek Bina ve Bağcılar Anadolu Lisesi’yle beraber okul sayısı 111'e çıktı. Yapımı devam eden Yeni Mahalle Anadolu Lisesi ve Yeni Mahalle Ortaokulu ise kasımda tamamlanacak.
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- İstanbul'un en gözde lisesi olmaya aday

Bu okullardan 24 derslikten oluşan ve laboratuvarlardan sanat atölyelerine muayene odasından otel konforunda pansiyona kadar son teknolojiyle donatılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, İstanbul'un en gözde lisesi olmaya aday. Bahçesinde öğrencilerin kalacağı lüks konforu aratmayan pansiyonun yer aldığı lisede fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı, resim-müzik-yabancı dil atölyesi, bilişim teknolojisi sınıfı, revir, muayene odası, rehberlik servisi ve beden eğitim salonu bulunuyor.

İlçedeki okulların yüzde 70'inde tekli eğitime geçildiğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, önümüzdeki yıl okulların tamamında tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çağırıcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önceliğimiz her zaman eğitim oldu. Gelecek neslin lider, güçlü ve mutlu olması bugün onlara yapacağımız yatırımla doğru orantılı. Çocuklarımız için ne yapsak az. Bize sağlanan imkanları daha ileriye taşımak için çabalıyoruz. Bu sene 7 okulumuzu hizmete açtık. İnşallah yıl sonunda da 2 okulumuzu daha hizmete açacağız. 5 okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Şu anda 16 okulumuzda belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu salonlar var. 7 okulumuzun bahçesinde halı saha var. 5 halı saha inşaatımıza da başlanacak. Dönem içinde öğrencilerimizi il içinde ve dışında kültür gezilerine götürüyoruz."

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Bağcılar Belediyesi Lokman Çığırıcı Okul

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