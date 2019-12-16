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Bağcılar'daki Oto Galericiler Çarşısı'ndaki cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:35 | Son Güncelleme

Bağcılar'da araç alım satım işi yapan Abdülkadir Tay, borçlandığı Muharrrem U.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) Bağcılar'da araç alım satım işi yapan Abdülkadir Tay, borçlandığı Muharrrem U. tarafından silahla öldürüldü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bağcılar 100. Mahallesi'nde 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'da meydana geldi. İddiaya göre araba alım satımı yapan Abdülkadir Tay (54) ile Muharrrem U.(52) arasında alacak verecek anlaşmazlığından tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ardından Muharrem U. silahıyla Abdülkadir Tay'a ateş etti. Şüpheli kurşun isabet etmemesi üzerine ikinci kez ateş etti. Şüphelinin silahı tutukluk yaptığı sırada Abdülkadir Tay olay yerinden kaçıp, oto galericinin içine girerek saklanmaya çalıştı. Ardından şüpheli oto galerisine girerek Abdülkadir Tay'ı vurdu. Şüpheli otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Abdülkadir Tay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ederken şüpheli Muharrem U. olaydan 4 gün sonra 13 Aralık Cuma günü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

"SİLAHIM TUTUKLUK YAPTI KAÇMAYA ÇALIŞINCA PEŞİNDEN KOŞUP ATEŞ ETTİM"
Şüphelinin şubedeki ifadesinde "Abdülkadir Tay'ı 4 yıldır tanırım. Araç alım satımı yaptığı için ondan araç almak istedim. 55 bin liralık çek verdim ama 2 hafta geçmesine rağmen beni oyaladı. Olay günü yanına gittim kavga ettik. Ardından belimden çıkardığım silahla ateş ettim. İlk ateş ettiğimde isabet etmedi ikinci kez ateş etmek istediğimde silahım tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışınca peşinden koşup ateş ettim. Girdiği dükkanda yine ateş ettim ve öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muharrem U. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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