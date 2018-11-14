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Bağcılar'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul'da müzik stüdyosunda çıkan yangında yaşamını yitiren Nadide Cansu Kovancı'nın cenazesi, Çorlu'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Bağcılar'da çıkan yangında youtuber olarak bilinen Emre Özkan'la birlikte hayatını kaybeden Nadide Cansu Kovancı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Camisi'ne getirilen Kovancı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Önerler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kovancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da dün, bir pasajdaki müzik stüdyosunda çıkan yangında dumandan zehirlenen Nadide Cansu Kovancı ile youtuber olarak bilinen Emre Özkan yaşamını yitirmişti. Emre Özkan'ın cenazesi, bugün Samsun'un Havza ilçesinde defnedilmişti.

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Bağcılar'daki yangın cenaze Çorlu Tekirdağ

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