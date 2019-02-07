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Bağcılar'daki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 22:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar'da meydana gelen yangınla ilgili, "Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir." açıklaması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının Bağcılar itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları ve panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Olay bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir."

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