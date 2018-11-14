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Bağcılar'daki yangında ölen genç kız, duvakla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bağcılar'da çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ile hayatını kaybeden Nahide Cansu Kovancı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine tabutanu duvak örtülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- İSTANBUL Bağcılar'da çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ile hayatını kaybeden Nahide Cansu Kovancı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine tabutanu duvak örtülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bağcılar'da dün Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti. Kovancı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Garaj Camii'ne getirildi. Genç kızın cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Kovancı ailesinin yakınları ve akrabaları katıldı. Anne Nilgün Kovancı, Nahide Cansu Kovancı'nın tabutuna serilen duvağa bakarak, "Ben seni daha gelin edemeden gittin güzel kızım. Böylemi olacaktı" diyerek gözyaşları döktü. Cenaze namazının ardından Kovancı, Önerler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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