BAĞCILARLI 23 ÖĞRENCİ HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU YAPTI

İSTANBUL, DHA)

Noter huzurunda belirlenen Bağcılarlı 23 şanslı öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda unutamayacakları bir gün yaşadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte helikopter gezisine katılan öğrenciler, tarihi yarımada ile turistik mekanları gökyüzünden görme imkanı buldu. 8 yılda toplam 184 öğrenci helikopterle İstanbul turu yapmış oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 8 yıldır sürdürdüğü etkinlik kapsamında noter huzurunda isimleri belirlenen 23 şanslı öğrenci, bu yıl da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da olduğu helikopterle İstanbul’u gökyüzünden görme imkanı buldu.

Bağcılar Belediyesi bu yıl 78 bin adet “Başkanla Süper Gezi/Keşfe Yolculuk 2ö adlı çizgi formatta dergi hazırladı. İlçedeki ilkokul ile Ortaokulların 5. ve 6. sınıflarında okuyan öğrencilere dağıtıldı. Seri numaralı bu dergileri okuyan öğrenciler arasında noter huzurunda çekiliş yapıldı. Çekiliş neticesinde 23 şanslı öğrenci Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile helikopterle İstanbul turu yapma imkanı buldu.