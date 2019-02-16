Bağcılarlı Engelli Basketçiler, Galatasaray’ı devirdi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 82-62 gibi farklı bir skorla yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 15.haftasında Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelen Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı salondan 82-62 gibi farklı bir galibiyet alarak ayrıldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde başarılı mücadelesini sürdüren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu hafta Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi’nde Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı ağırladı. Mücadelenin ilk periyoduna Ertaç Ercan’ın başarılı atışlarıyla önde giren Bağcılarlı basketçiler, ilk yarıyı 40-24 önde tamamladı. İkinci yarıya da yine hızlı başlayan Bağcılarlı başarılı basketçiler maçı baştan sona önde götürdü. Son periyoda da 64-45 gibi farklı bir skorla giren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, maçtan 82-62 galip ayrılmasını bildi. Ertaç Ercan, müsabakayı 25 sayı ile tamamladı.

“Başkan Çağırıcı’ya hediye ediyoruz”

Takım Koçu Emrah Elban, daha önce de Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı yendiklerini hatırlatarak, “Bu galibiyetimizi de bizleri asla yalnız bırakmayan, her zaman destek veren Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya hediye ediyoruz. İnşallah, bu başarılı performansımızı sürdürerek Bağcılar’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

