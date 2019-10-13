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Bağcılarlı engelli milli sporcular, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Dubai’de düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Antalya’da kampa girdi.

Bağcılarlı engelli milli sporcular, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

Dubai’de düzenlenecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası’na katılacak Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları, Antalya’da kampa girdi. Bir ay sürecek kampta her şeyden uzaklaşan ve başarıya odaklanan milli sporcular, birincilik için ter döküyor.
Para Atletizm Dünya Şampiyonası 7-15 Kasım tarihlerinde Dubai’de yapılacak. Turnuvaya katılacak Türkiye Milli Takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları da yer alıyor. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Milli Takım kafilesine dahil edilen 4 sporcu, hazırlıklarını yapmak için Antalya’da dünya standartlarında hizmet veren Gloria Sports Arena’da bir aylık kampa girdi.
Uluslararası düzeyde sporcuların çalışmalarını gerçekleştirdiği bu kamp alanında Bağcılarlı sporcular, şampiyon olup ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için özverili bir şekilde çalışıyor.

"Burada alacağımız birincilik bizlere olimpiyat öncesi moral olacak"
Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etiklerini söyleyen sporcular, “2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Dubai bizim için çok önemli bir aşama olacak. Burada alacağımız birincilik bizlere olimpiyat öncesi moral olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah en iyi dereceleri elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ömer Cantay’ın antrenörlük yaptığı takımdan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet Tekerlekli Sandalye Atletizm koşu branşında; Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.

Bağcılarlı engelli milli sporcular, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

Bağcılarlı engelli milli sporcular, Dünya Şampiyonası için kampa girdi

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