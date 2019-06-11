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Bağcılarlı gençler Kefken Kampı'nda tatil yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Kampımızda bu sene bin 56 gencimizi konuk ediyoruz. İnşallah bu sayı ilerleyen yıllarda daha artacak"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl 4 ay süreyle gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı'nın kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençler Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı'nda ağırlanıyor.

Yeşille mavinin buluştuğu kamp alanında doğayla ve denizle iç içe bir tatil geçirecek olan bin 56 öğrenci, kampta eğlenceli, eğitici ve sportif aktivitelere katılacak. Kamp alanına 6 grup halinde gidecek öğrencilerden 176 kişilik ilk kafile, bugün Kefken'e uğurlandı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'ne kayıt yaptıran 176 kişiden oluşan kız öğrenciler, sevdikleri tarafından bir haftalık tatile yolcu edildi.

Gençler deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada kurulan kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak.

- "Çocuklarımız zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor"

Kamp sürecinde öğrenciler voleybol, basketbol, futbol oynarken, badminton, masa tenisi, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katılacak. İsteyen, denize girerek ya da ormanda yürüyüş yaparak yorgunluk ve stresi üzerinden atma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri Kefken Kampı'nda güzel ve yararlı bir tatil geçirmeye davet ederek, "Kampımızda bu sene bin 56 gencimizi konuk ediyoruz. İnşallah bu sayı ilerleyen yıllarda daha artacak. Spordan sanata çocuklarımızın aradığı her şey kamp alanında var. Çocuklarımız burada zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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Bağcılar Belediyesi keften kampı

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