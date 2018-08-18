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Bağcılarlı kadınlardan çocuklara hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Bağcılar'daki "Bilge Kadın Platformu" üyesi kadınlar, ördükleri bebekleri Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara hediye etti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi bünyesindeki "Bilge Kadın Platformu" üyesi 13 kadın, Kurban Bayramı dolayısıyla, tığla ördükleri 20 bez bebeği, Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara hediye etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından kitap okuma, tahlili ve analizi çalışması amacıyla hayata geçirilen “Bilge Kadın Platformu” üyeleri bu kez farklı bir etkinlik için bir araya geldi. Her 15 günde bir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nde toplanan kadınlar kimsesiz çocuklar için tığ ve ipi eline aldı. Amigurimi (Örgü oyuncak) hocasından örgü tekniklerini öğrenen 13 kadın rengarenk iplerden bez bebekler örmeye başladı.

Hepsi birbirinden heyecanlı olan ve sohbet ederek örgü yapan kadınlar, takıldığı yerde birbirlerinden de yardım aldı. Kursiyerlerin çocukları da akranları için yapılan bu anlamlı etkinlikte annelerine yardım etti. Gün boyu süren etkinlik sonunda el emeği göz nuru 20 bez bebek yapıldı. Farklı modeldeki el işi örgü bebekler Kurban Bayramı hediyesi olarak Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocuklara hediye edildi.

Kitapsever bilge kadınlar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak her etkinlikte yer alacaklarını ifade etti.
Projeye katılan bilge kadınlar, kendilerine bu projeyi yapma imkanı veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Bilge Kadın Platformu kurban bayramı

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