HABER

Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan turnuvaya damgasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehitleri anısına bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı.

15 Temmuz şehitleri anısına bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları, 2’si altın olmak üzere 4 madalya kazandı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde uluslararası bir turnuva düzenlendi. Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde gerçekleştirilen şampiyonaya bine yakın sporcu katıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı da 5 sporcusuyla yer aldı.
2 altın 2 bronz madalya kazandılar
Zorlu rakiplerle karşılaşan Bağcılarlı sporcular, şampiyonada beşte dört yaparak büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Yunus Hergül ile Yaser Abusuf birinci olarak altın madalya kazanırken, üçüncü olan Faruk Andıç ile Muhammet Abusuf ise bronz madalyayla ayrıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Kung-fu takımını tebrik edip bundan sonraki yarışmalarda başarılar diledi.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:
Teknosa’dan bayrama özel kampanyalarTeknosa’dan bayrama özel kampanyalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.