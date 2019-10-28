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'Bağdadi'den sonra Abdullah Kardaş DEAŞ'ın yeni lideri oldu' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2019 07:29 | Son Güncelleme

Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yeni liderini belirlediği bildirildi.

'Bağdadi'den sonra Abdullah Kardaş DEAŞ'ın yeni lideri oldu' iddiası

Newsweek'in haberine göre DEAŞ, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti.

Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Trump, "Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" demişti.

ABD Başkanı operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.

Newsweek'e konuşan isimsiz bir istihbarat yetkilisi, "Bağdadi bir kuklaydı. Operasyonlarda veya günlük işlerde yer almadı" dedi.

Yetkili, "Bağdadi'nin tek yaptığı şey evet ya da hayır demekti; planlama değil" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdadi DEAŞ

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