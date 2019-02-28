HABER

"Bağdadi Enbar'da" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Iraklı milletvekili Hasan Salim: "(DEAŞ elebaşı) Bağdadi, Irak ve Suriye arasında ABD'lilerin koruması altına rahatça dolaşıyor"

BAĞDAT (AA) - Iraklı milletvekili Hasan Salim, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunduğunu iddia etti.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi Milletvekili Salim, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdadi'nin bölgede ABD'nin koruması altında kolaylıkla hareket ettiğini öne sürdü.

Salim, "Bağdadi, Enbar çölünde bulunuyor ve orayı kendine güvenli liman olarak kullanıyor. Enbar'daki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nde Bağdadi'ye Irak ve Suriye arasında intikal etmesi için ABD tarafından gerekli destek sunuluyor. Bağdadi, Irak ve Suriye arasında ABD'lilerin koruması altına rahatça dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Salim, Washington yönetiminin Irak Meclisi'nden "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" yönünde karar çıkacağını bildiği için terör örgütü elebaşına destek verdiğini savundu.

Irak'taki İran'a yakın Şii gruplar, mart ayında toplanacak meclisten ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar çıkarmayı planlıyor.

PARTNERBu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!Bu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı ve tipiAntalya-Konya karayolunda kar yağışı ve tipi
Heyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar başladıHeyelan bölgesinde bilimsel çalışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdadi ırak

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.