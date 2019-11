"Bağdadi ne ise FETÖ de odur"

"Hatta daha da genişletirsek dünyanın dört bir tarafında, 'Hak, adalet ve hakkaniyet esaslı yeni bir dünya sistemine ihtiyaç var' diyen geniş kitlelerin gözünün içine baktığı bir partidir. Bu özelliklerimiz, bizi güçlü kılan, geleceğe hazırlayan temel özelliklerimizdendir. Bu nedenle teşkilattaki her birey dava bilinciyle hareket etmeli. Yaptığımız her işi ciddiyetle yapacağız, her bir kardeşimiz kendisinin ne kadar önemli bir vazifenin sahibi olduğunu idrak içerisinde olacaktır. Biz mevki makam için siyaset yapmıyoruz. Biz bir dava hareketiyiz ve büyük bir idealin ve rüyanın peşinden gidiyoruz. Rüyası olmayanın siyasette yürüyeceği bir yolu olmaz. Hülyası, ülküsü ve siyasette hedefi olmayanın atacağı bir adımı olmaz."

- "Yeniden güçlü bir Türkiye'yi Allah’ın izniyle kuracağız"

Kurtulmuş, Türkiye'nin bugün AK Parti ile yeni bir sürece girdiğini dile getirerek, "Bizim idealimiz, hedeflerimiz ve davamız var. Nedir bu hedefler? Siyasi hareketimizin en temel hedefi yeniden güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Bir zamanlar tüfeğinde atacak kurşunu bile gavurdan dilenen bir Türkiye vardı. 25 milyon dolar için IMF'nin kapısında kuyruğa giren bir Türkiye vardı. 'Şurada burada dur bekle' dedikleri zaman orada tek ayak üzerinde bekletilen bir Türkiye vardı. Çok şükür bu yıllar geride kaldı Türkiye ileriye gitti, güçlendi daha da güçleneceğiz. Barış Pınarı Operasyonu'nda kullandığımız araç ve gereçlerin yaklaşık yüzde 70’i yerli imalattır." değerlendirmesini yaptı.