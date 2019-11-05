Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

IŞİD ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.

AP ve Reuters haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdıkları haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.

Altun açıklamasında, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" ifadelerini kullandı.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

Haber ajansları, 65 yaşındaki Rasmiya Awad'ın Pazartesi akşamı Türkiye'nin kontrolündeki Azez kentinde eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yakalandığını duyurdular.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Awad'ın ailesiyle birlikte Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığını söyledi.

'İSTİHBARAT AÇISINDAN BİR ALTIN MADENİ'

Haber ajansına konuşan yetkili yetişkinlerin sorguya alındığını belirtti ve "Bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' (IŞİD hakkında) bildikleri örgüte dair kavrayışımızı genişletebilir ve daha fazla kötü kişileri yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.