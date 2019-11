Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

IŞİD ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.

AP ve Reuters haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdıkları haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.

Altun açıklamasında, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" ifadelerini kullandı.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.