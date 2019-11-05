HABER

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

05.11.2019 04:02 | Son Güncelleme

IŞİD'nin ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'nin Azez kentinde yakalandı.

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

IŞİD ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.

AP ve Reuters haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdıkları haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.

Altun açıklamasında, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" ifadelerini kullandı.

Haber ajansları, 65 yaşındaki Rasmiya Awad'ın Pazartesi akşamı Türkiye'nin kontrolündeki Azez kentinde eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yakalandığını duyurdular.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Awad'ın ailesiyle birlikte Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığını söyledi.

'İSTİHBARAT AÇISINDAN BİR ALTIN MADENİ'

Haber ajansına konuşan yetkili yetişkinlerin sorguya alındığını belirtti ve "Bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' (IŞİD hakkında) bildikleri örgüte dair kavrayışımızı genişletebilir ve daha fazla kötü kişileri yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili de "Bağdadi'nin kız kardeşinden IŞİD'in iç işleyişine dair istihbarat hazinesi elde etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Ajanslar isminin yayımlanmaması koşuluyla konuşması nedeniyle haberlerinde Türk yetkilisinin adını paylaşmadı, bu nedenle ajanslara konuşan yetkililerin aynı kişi olup olmadıkları bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib Vilayeti'ne 27 Ekim'de düzenlediği bir operasyon sırasında kendisini öldürdüğü bildirilmişti.

IŞİD, Bağdadi'nin ölümünün ardından geçen hafta, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.

Örgüt ayrıca, "Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamının alınacağını" duyurdu.

İbrahim Avad İbrahim el-Bedri yani Ebu Bekir el-Bağdadi, 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde, alt orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Temmuz 2014'te IŞİD'in Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden kısa bir süre sonra Bağdadi "halifelik" ilan etti ve örgütün adını "İslam Devleti" olarak değiştirdi.

ABD basınına bilgi veren yetkililer, 27 Ekim'in ilk saatlerinde ABD özel kuvvetlerinin İdlib Vilayeti'ne bağlı Barişa köyündeki bir binaya yönelik operasyona başladığını aktarmıştı. Bağdadi'nin operasyon sırasında çıkmaz bir tünele girince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek hayatına son verdiği bildirilmişti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD liderinin kimliğinin, üç ay önce ele geçirilen giyilmiş iç çamaşırı üzerinde yapılan DNA testiyle teyit edildiğini belirtmişti.

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Polis midibüsü kaza yaptı, 3 polis ağır yaralandı (Geniş Haber)Polis midibüsü kaza yaptı, 3 polis ağır yaralandı (Geniş Haber)
Polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralıPolisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdadi IŞİD Ebu Bekir El Bağdadi Azez Rasmiya Awad

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Çevik kuvvet ekibini taşıyan araç kaza yaptı

Çevik kuvvet ekibini taşıyan araç kaza yaptı!

Denizli'de şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı

Dur ihtarına uymayan araç polis otosuna çarptı!

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Ahmet Altan cezaevinden çıktı! 'Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim'

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

Adana'da dehşet anları! Sokak ortasında kendisini göğsünden tabancayla vurdu

Adana'da dehşet anları! Kanlar içinde yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.