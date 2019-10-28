‘Bağdadi Operasyonu Görüntülerinin Bir Kısmını Yayınlayabiliriz’

Başkan Donald Trump, Cumartesi günü Suriye’nin İdlib vilayetinde IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin öldüğü operasyonun görüntülerinin bir kısmını yayınlayabileceklerini söyledi.

Başkan Trump Pazartesi günü Chicago ziyareti öncesinde Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağdadi operasyonunun görüntülerin yayınlanma ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruya “Düşünüyoruz. Yayınlayabiliriz. Bazı bölümlerini alıp yayınlayabiliriz, evet” yanıtını verdi.

Pazar sabahı Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada Bağdadi operasyonuna ilişkin ayrıntı veren Başkan Trump operasyonun büyük bir kısmını gerçek zamanlı olarak izlediğini söylemiş, “Film izler gibiydi” ifadesini kullanmıştı.

Chicago’ya hareket etmeden önce basın mansuplarının sorularını cevaplayan Trump, “Ülkemiz için harika bir haftasonuydu. Uzun zaman önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık” dedi. Trump Bağdadi operasyonuyla ilgili “İnanılmaz bir istihbarat, askeri güç ve koordinasyon sergilendi” ifadelerini kullandı.