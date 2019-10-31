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Bağdadi operasyonu - Pentagon, IŞİD liderine yönelik operasyonun görüntülerini yayımladı

31.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik olarak Suriye'nin İdlib vilayeti kırsalında düzenlenen gece operasyonunun görüntülerini ve fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Bağdadi operasyonu - Pentagon, IŞİD liderine yönelik operasyonun görüntülerini yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik olarak Suriye'nin İdlib vilayeti kırsalında düzenlenen gece operasyonunun görüntülerini ve fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Operasyona katılan helikopterlerin üzerindeki kameralar aracılığıyla kaydedilen görüntülerde, ABD özel harekât timinin Bağdadi'nin bulunduğu duvarla çevrili binaya nasıl yaklaştığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada Bağdadi'nin operasyon sırasında binanın altındaki tünellere kaçtığını ve çıkmaz bir tünelin sonuna ulaştığında üzerindeki patlayıcı düzeneğini infilak ettirerek öldüğünü söylemişti.

Operasyon sonrasında binanın, hava operasyonuyla yerle bir edildiği açıklanmıştı.

https://twitter.com/CENTCOM/status/1189648916146532352

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth Frank McKenzie hava operasyonu sonrasında binanın bulunduğu yerin büyük bir araba parkı gibi gözüktüğünü söyledi.

McKenzie ayrıca tünelde Bağdadi ile birlikte iki çocuğun öldüğünü söyledi. Daha önce Bağdadi ile birlikte ölen çocuk sayısı üç olarak açıklanmıştı.

General McKenzie, Trump'ın basın toplantısında dile getirdiği 'IŞİD lideri Bağdadi ağlayarak, çığlık atarak öldü' ifadelerini de teyit edemeyeceğini belirtti.

Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen CENTCOM komutanı, "Korumaları çatışmaya devam ederken, Bağdadi iki çocukla birlikte bir tünele girdi ve burada kendisini havaya uçurdu. Bu olaya bakarak bu adamın nasıl bir kişi olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Benim verilere dayalı analizim bu şekilde. Bağdadi'nin son saniyeleri hakkında başka bir bilgiyi teyit edemem" diye konuştu.

Bağdadi'nin saklandığı ev

McKenzie, bina ve çevresinde intihar yeleği giyen dört kadın ve bir erkeğin de operasyonda öldürüldüğü bilgisini verdi.

Bölgede helikopter ateşiyle öldürülen toplam IŞİD militanı sayısına dair ise detay verilmedi.

McKenzie, Bağdadi'nin ölümünden sonra yapılan DNA testleriyle IŞİD liderinin kimliğinin teyit edildiğini de aktardı. 2004 yılında Irak'ta hapishanede tutulan Bağdadi'ye ait DNA örnekleri resmi dosyalara girmişti. Operasyon sonrasında alınan örnekler eski DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

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