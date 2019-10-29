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Bağdadi operasyonununda canlı yakalanan 2 kişi ABD gözetiminde

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldüğü operasyonda canlı olarak ele geçirilen 2 kişinin ABD’nin gözetiminde olduğunu açıkladı.DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda ölmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DEAŞ lideri Bağdadi’nin öldüğü operasyonda canlı olarak ele geçirilen 2 kişinin ABD’nin gözetiminde olduğunu açıkladı.
DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda ölmüştü. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, operasyon sırasında 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin erkek olduğu bilgisini paylaşan Pentagon, bu kişilerin “güvenli bir tesiste” ABD gözetiminde tutulduğunu kaydetti.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bağdadi’nin cesedinden geriye kalanların ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı. Milley, "Kalıntılar DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi" dedi.

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