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Bağdadi’ye ait olduğu söylenen ses kaydı yayınlandı

17.09.2019 02:38 | Son Güncelleme

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’ye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Ses kaydında günlük operasyonların düzenlenmekte olduğu belirtiliyor.

Bağdadi’ye ait olduğu söylenen ses kaydı yayınlandı

"Günlük operasyonlar farklı cephelerde devam ediyor" denilen söz konusu kayıt, Al Furqan adlı internet sitesinde yayınlandı.

Bu, Nisan ayından bu yana Bağdadi’nin ilk ses kaydı.

BAZI BÖLGELERİN ADINI VERDİ

Ses kaydında Bağdadi, Mali gibi bazı bölgelerin adını verdi ancak daha fazla ayrıntı belirtmedi.

Amerika liderliğindeki koalisyonun IŞİD’i Rakka’dan çıkartmasının ardından, Bağdadi’nin nerede olduğu tartışma konusu. Bağdadi’nin önce ölmüş olabileceği iddiaları ortaya atılmış ancak Washington bu bilgiyi teyit etmemişti. Daha sonra Nisan ayında Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

IŞİD’in bir zamanlar başkent olarak nitelediği Rakka’dan çıkartılmasına rağmen, örgütün yeniden toparlanabileceği yorumları yapılıyor.

Yakalanan IŞİD militanlarının geleceği de, tartışılan bir başka konu.

Ülkelerin çoğu IŞİD militanları vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesini istemiyor.

Bu militanların yakalandıkları ülkelerde mi yoksa vatandaşı oldukları ülkelerde mi yargılanacakları hala net bir şekilde cevap bulmuş değil.

Militanların eşleri ve çocukları da, Irak ve Suriye’deki kamplarda, yetkililerin haklarında verecek kararlarını bekliyor.

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Bağdadi IŞİD DEAŞ DAEŞ Ebu Bekir El Bağdadi ses kaydı

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