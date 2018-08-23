HABER

Bağdadi'den bir yıl sonra ses kaydı

23.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir yıl sonra ilk kez IŞİD lideri el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen sesli bir açıklama yayınlandı.

Bağdadi'den bir yıl sonra ses kaydı

Ses kaydında “cihada devam” çağrısı yapılıyor.Yaklaşık bir yıl aradan sonra IŞİD lideri Bekir el Bağdadi'ye iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı. Akıllı telefonlarda kullanılan mesajlaşma ağı Telegram üzerinden yayılan ses kaydında, "cihada devam” çağrısı yapılıyor.

Yaklaşık 55 dakika süren propaganda kaydında IŞİD'e karşı mücadele veren ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tehdit edildi. Ses kaydının IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Kaydın Kurban Bayramı'nda yayınlanması dikkati çekti.

Ses kaydında, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta toprak kaybına uğradığı, IŞİD yanlılarının bu konuda endişelenmemeleri gerektiği ve milislerin mücadelesinin belirli bir bölge ile sınırlı olmadığı belirtildi. Kayıtta, milislerin "cihada devam etmesi” gerektiği savunuldu.

Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen kayıtta "halifeliğin” varlığını sürdüreceği ve "düşmanlara karşı savaşacağı” ifade edildi. Batı ülkelerinde yaşayan IŞİD yanlılarına da bulundukları ülkelerde saldırılar düzenleme çağrısı yapıldı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini kontrol altına alarak "halifeliği” ilan etmişti. Irak'ta büyük kentlerden çekilmek zorunda kalan IŞİD, Suriye'de ise büyük yenilgiye uğratıldı. Bölgede, IŞİD'e karşı verilen mücadele sürüyor.

Daha önce öldüğü iddia edilmişti

IŞİD lideri el Bağdadi'nin nerede yaşadığı bilinmiyor. Irak ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde yaşadığı tahmin ediliyor. Geçen yıllarda el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia eden haberler yayınlanmıştı. Son olarak 2017 yılında Rusya el Bağdadi'nin düzenledikleri hava saldırısında ölmüş olabileceğini açıklamıştı. Ancak El Bağdadi'nin öldüğü doğrulanmamıştı.

El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen son ses kaydı 28 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştı.

DW,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!
Ankara'dan ABD'ye ekonomik savaş suçlamasıAnkara'dan ABD'ye ekonomik savaş suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

İlginizi Çekebilir

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.