Bağdadi'den bir yıl sonra ses kaydı

Ses kaydında “cihada devam” çağrısı yapılıyor.Yaklaşık bir yıl aradan sonra IŞİD lideri Bekir el Bağdadi'ye iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı. Akıllı telefonlarda kullanılan mesajlaşma ağı Telegram üzerinden yayılan ses kaydında, "cihada devam” çağrısı yapılıyor.

Yaklaşık 55 dakika süren propaganda kaydında IŞİD'e karşı mücadele veren ABD, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tehdit edildi. Ses kaydının IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Kaydın Kurban Bayramı'nda yayınlanması dikkati çekti.

Ses kaydında, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta toprak kaybına uğradığı, IŞİD yanlılarının bu konuda endişelenmemeleri gerektiği ve milislerin mücadelesinin belirli bir bölge ile sınırlı olmadığı belirtildi. Kayıtta, milislerin "cihada devam etmesi” gerektiği savunuldu.

Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen kayıtta "halifeliğin” varlığını sürdüreceği ve "düşmanlara karşı savaşacağı” ifade edildi. Batı ülkelerinde yaşayan IŞİD yanlılarına da bulundukları ülkelerde saldırılar düzenleme çağrısı yapıldı.