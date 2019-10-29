‘Bağdadi’nin Halefini de Öldürdük’

Öte yandan IŞİD’den Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama ya da yas ilanı gelmiş değil. Örgütün bu sessizliğinin, emir komuta zincirinin kopması ve Bağdadi’nin halefi üzerine anlaşmaya varılamamasından kaynaklandığı sanılıyor.

ABD yönetimi hafta başında yine Bağdadi’nin haleflerinden biri kabul edilen IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir’in Cerablus’ta öldürüldüğünü doğrulamıştı. El Muhacir’in ölümünü ilk olarak SDG Komutanı Mazlum Kobani Pazar akşamı Twitter’dan duyurmuştu.

İsim vermeyen Trump Twitter’da, "Ebu Bekir El-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi büyük olasılıkla en üst mevkiye gelecekti. Artık o da ölü" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölümü sonrası yerine geçeceği tahmin edilen bir ismin daha ABD ordusunca öldürüldüğünü açıkladı.

Bazı uzmanlar, IŞİD liderliğinin örgütü birarada tutmak için çalıştığını zira kilit isimlerin ve belgelerin yok edildiği tahmininde bulunuyor. Örgütün Irak, Suriye ve Lübnan’da toprak kaybı nedeniyle İslami hilafet iddiasından vazgeçerek kendini yeniden yapılandırabileceğine dikkat çeken uzmanlar da var.

El Kaide de, liderleri Usame bin Ladin’in ABD operasyonuyla öldürülmesi sonrası sessizliğe gömülmüş ve ancak altı hafta sonra Bin Ladin’in halefini açıklamıştı.

Bağdadi’nin halefi olarak ismi geçen kişiyse, zaten yardımcısı olan Hacı Abdullah. Newsweek dergisi de hafta sonunda, Bağdadi’nin yerine geçecek ismin Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Bazı uzmanlar, IŞİD destekçileri ve cihatçılar arasında Bağdadi’nin ölümünün memnuniyetle karşılandığını da savunuyor. Zira Bağdadi’nin vahşi cezalandırma yöntemleriyle cihat projesine zarar verdiğine inanan çok.

El Kaide’nin Suriye kolu olan eski adıyla Nusra Cephesi, bugünkü adıyla Heyet Tahrir El Şam, Bağdadi’nin öldürülmesini övdü. Heyet Tahrir El Şam, Bağdadi’nin öldürüldüğü İdlib’i kontrol altında tutuyor.

El Kaide’nin eski Lübnan kolu Abdullah Azzam Tugayları’nın bir yetkilisi de “Hayali bir hilafet adına ne kadar kan döküldü?” diyerek Bağdadi’nin ölümünü kabul etti. Suriye’de etkili olan Suudi dinadamı Abdullal El Muhaysini de Bağdadi’nin ölümünden duyduğu memnuniyeti 18 dakikalık bir videoyla duyurdu.

