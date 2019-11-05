Bağdadi’nin kız kardeşi yakalandı

Yapılan sorgularda IŞİD’in iç işleyişiyle ilgili önemli bilgilere ulaşılması umuluyor.Ekim ayı sonunda ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığı bildirildi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Bağdadi'nin kız kardeşinin yanı sıra eşi ve gelininin de ele geçirildiği ve sorguya alındığı kaydedildi.

Habere göre Bağdadi'nin 65 yaşındaki kızı Razmiye Avad, Suriye'nin kuzeyindeki Azez kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda, yanındaki beş çocukla birlikte yakalandı. Reuters'e konuşan ve adı açıklanmayan Türk yetkili, "Bağdadi'nin kızı aracılığıyla, IŞİD'in iç işleyişine dair hazine değerinde bilgilere ulaşmayı umduklarını" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını teyit ederek bunun Türkiye'nin IŞİD ile mücadeledeki kararlılık ve başarısının bir örneği olduğunu söyledi.

Altun İngilizce yaptığı paylaşım dizisinde, IŞİD'e karşı mücadele konusunda Türkiye hakkında kara propaganda yapıldığını, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeledeki kararlılığının sorgulanamayacağını belirterek "Bağdadi'nin kız kardeşinin tutuklanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" dedi.