Bagdadi’nin Ölümüne Tepkiler

IŞİD lideri Ebubekir El Bagdadi’nin ABD askerleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla öldürülmesine dünyadan da tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yazdığı mesajda "Daeş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter’dan yazdığı mesajda Bagdadi’nin ölümü terörle mücadelemiz için önemli bir an. Ancak Daeş’in kötülükleriyle mücadelemiz hala bitmedi. Koalisyon ortaklarımızla Daeş’in ölümcül, barbar eylemlerini tamamen ve sonsuza dek sona erdirmek için birlikte çalışacağız” dedi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ise Bagdadi’nin ölümünün örgütün ya da ideolojisinin sonu olmadığını söyledi. Rebbii Twitter mesajında Bagdadi’nin öldürülmesi petrodolarlarla kurulan ve büyüyen Daeş’in sonunu getirmeyecek” dedi. Rebii’nin bu ifadeyle İran’ın bölgedeki en büyük rakibi Suudi Arabistan’ı kastettiği düşünülüyor.