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Bagdadi’nin Ölümüne Tepkiler

27.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

IŞİD lideri Ebubekir El Bagdadi’nin ABD askerleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla öldürülmesine dünyadan da tepkiler geliyor

Bagdadi’nin Ölümüne Tepkiler

IŞİD lideri Ebubekir El Bagdadi’nin ABD askerleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla öldürülmesine dünyadan da tepkiler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yazdığı mesajda "Daeş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter’dan yazdığı mesajda Bagdadi’nin ölümü terörle mücadelemiz için önemli bir an. Ancak Daeş’in kötülükleriyle mücadelemiz hala bitmedi. Koalisyon ortaklarımızla Daeş’in ölümcül, barbar eylemlerini tamamen ve sonsuza dek sona erdirmek için birlikte çalışacağız” dedi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ise Bagdadi’nin ölümünün örgütün ya da ideolojisinin sonu olmadığını söyledi. Rebbii Twitter mesajında Bagdadi’nin öldürülmesi petrodolarlarla kurulan ve büyüyen Daeş’in sonunu getirmeyecek” dedi. Rebii’nin bu ifadeyle İran’ın bölgedeki en büyük rakibi Suudi Arabistan’ı kastettiği düşünülüyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Terörist için erken emeklilik ancak örgütü için değil” ifadelerini kullandı. Parly, Amerikalı müttefiklerine teşekkür ederken kalbinin Bagdadi ve onu izleyen suçluların kurbanlarıyla birlikte olduğunu söyledi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamadaysa “Fedakar bir ekibin bir yıldan uzun süredir devam eden çalışmaları sayesinde Irak Ulusal İstihbarat Servisi terörist Ebu Bekir El Bagdadi’nin yerini Suriye’nin İdlib bölgesinde kesin olarak saptamayı başardı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada “Bunu takiben ABD güçleri Irak istihbaratıyla koordinasyon içinde terörist El Bagdadi’yi yok etmek için bir operasyon yürüttü” denildi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Başkan’ın ‘konu IŞİD ve diğer terör örgütleri olduğunda

ülkemizi ve yaşam biçimimizi korumak için nereye giderseniz gidin, peşinizdeyiz’ sözleri bugün benim için son derece ikna edici oldu” ifadelerini kullandı.

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