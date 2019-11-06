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Bağdadi'nin yakalanan ablası Rasmiya Awad 'istihbarat açısından altın madeni' mi?

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye, IŞİD'in ABD operasyonunda ölen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablasının güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyinde yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Türk yetkililer Awad'ın yakalanmasıyla IŞİD ve Bağdadi'ye dair önemli istihbarat elde edilebileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar ise Awad'ın IŞİD'e dair çok fazla aydınlatıcı bilgi vermesinin mümkün olmayabileceği görüşünde.

Bağdadi'nin yakalanan ablası Rasmiya Awad 'istihbarat açısından altın madeni' mi?

Türkiye, IŞİD'in ABD operasyonunda ölen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türk güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyinde yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Türk yetkililer Awad'ın yakalanmasıyla IŞİD ve Bağdadi'ye dair önemli istihbarat elde edilebileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar ise Awad'ın IŞİD'le bağlantısının zayıf olduğu, dolayısıyla örgüte dair çok fazla aydınlatıcı bilgi vermesinin mümkün olmayabileceği görüşünde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin ablasının yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1191490871759458304

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Awad'ın yakalanmasıyla ilgili olarak "istihbarat açısından altın madeni" yorumunu yaptı.

Awad'ın, eşinin ve gelininin sorgulandığını söyleyen yetkili, "IŞİD hakkında bildikleri, örgüte dair anlayışımızı genişletebilir. Diğer IŞİD üyelerini yakalamamıza yardımcı olabilir ve Türkiye'nin, Avrupa'nın geri kalanının kendisini teröristlerden daha iyi korumasını sağlayabilir" dedi.

Ancak Awad'ın Bağdadi'ye ne kadar yakın olduğu ve IŞİD'in iç mekanizması hakkında ne kadar bilgili olduğuna dair soru işaretleri var.

Bazı uluslararası istihbarat uzmanları, Türk yetkili tarafından yapılan "istihbarat açısından altın madeni" ifadesinin, "abartılı olabileceği" görüşünde.

'Türk yetkililer Awad'ın önemini abartıyor'

BBC'ye konuşan güvenlik uzmanı Rodger Shanahan, "her ne kadar işe yarar bilgiler sağlayabilecek olsa da Türk yetkililerin Awad'ın önemini abarttığını" söyledi.

Shanahan, Awad'ın 'IŞİD'in kaçak yollar oluşturma amacıyla kurduğu lojistik ağın aydınlatılması' açısından önemli bilgiler sunabileceğini, örgütün daha geniş "operasyonel faaliyetleri" hakkında ise fazla bilgisi olmayabileceğini belirtti.

Uzmanlar, Awad'ın yakalandığı bölgenin IŞİD'li ailelerin kaçmak için kullandıkları hatta olduğunu söylüyor. Ama Awad'ın Bağdadi ile ne kadar iletişimde olduğu da soru işareti.

Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın eşi (solda), Rasmiya Awad (ortada), Awad'ın gelini (sağda)

'Kaçakçılık yollarını biliyor olabilir'

BBC World'e konuşan Hudson Enstitüsü Terörle Mücadele Uzmanı Mike Pregent da şu yorumu yaptı:

"Awad'ın herhangi bir saldırı planı hazırlığında olduğunu sanmıyorum ama kaçakçılık yollarını biliyor olabilir. Bağdadi'nin güvendiği çevreleri, kişileri, Irak'ta ailesiyle seyahat etmesine yardım edenleri tanıyor olabilir.

"Bu da ABD istihbaratına ve diğer müttefik istihbarat yetkililerine IŞİD'in ağlarına ve IŞİD üyesi ailelere, hareketlerine ve seyahatlerine dair bir bakış açısı sunabilir."

'Altın madeni demek biraz abartılı'

Soufan Center adlı New York merkezli araştırma merkezinden üst düzey yetkili Colin P. Clarke de Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Awad'da elde edilebilecek bilgilerin "değerli olabileceğini ama çok büyük beklentiler olmaması gerektiğini" söyledi.

"Altın madeni demek biraz abartılı" diyen Clarke, gazeteye e-postayla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ama Bağdadi'yle geçirdiği zamana bağlı olarak, önemli bilgiler sunabilir. Hayat ve geçmişle ilgili bazı önemli bilgileri bir araya getirmekte yardımcı olabilir, aynı zamanda IŞİD'in yapısına ve örgütün karar alma mekanizmasına dair içeriden bilgiler de sunabilir."

Suriye haritası

Rasmiya Awad nasıl, nerede yakalandı?

Türk yetkililer ve uluslararası haber ajansları, Rasmiya Awad'ın Pazartesi akşamı Türk güçlerin kontrolündeki Azez'de yakalandığını duyurdu.

AP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Awad'ın eşi, gelini ve 5 torunu ile birlikte yaşadığı bir aracın römorkunda yakalandığını söyledi.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de benzer bilgileri paylaştı.

Gözlemevi Başkanı Rabi Abdülrahman, "Türk birlikler, dün gece (Pazartesi gecesi) Azez şehri kırsalındaki bir kampta Bağdadi'nin ablasını gözaltına aldı. Awad'ı, eşini, gelinini ve beş torununu gözaltına aldılar" dedi.

Abdülrahman, Türk birliklerin ayrıca dört farklı Iraklıyı da gözaltına aldıklarını ama söz konusu kişilerin IŞİDle bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediğini söyledi.

Rasmiye Awad hakkında neler biliniyor?

Türk yetkililer, Bağdadi'nin ablası olduğunu söyledikleri Awad'ın 1954 doğumlu olduğu bilgisini verdi.

BBC ise yakalanan kişinin kimliğine ilişkin bilgileri bağımsız kaynaklardan henüz doğrulatamadı.

Bağdadi, "halifelik ilan ettiğini" duyurduğu 2014'ten bu yana çevresinde yalnızca yakın akrabalarını bulunduruyordu.

New York Times gazetesinin, IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde kaçırıp tecavüz ve işkence etmek ve satmak için tuttuğu kadınlara ve Bağdadi'nin eski üst düzey yardımcılarıyla Irak'taki hapishanede yapılan görüşmelere dayandırdığı haberine göre, Bağdadi yalnızca ailesine ve en yakın danışmanlarına güveniyordu.

Irak'ın istihbarat birimi başkanı Ebu Ali el Basri geçen yıl verdiği bir mülakatta Bağdadi'nin sırtını yalnızca, ağabeyleri ve kız kardeşlerinin eşlerine dayadığını söylemişti.

Bağdadi'nin beş ağabeyi ve birkaç kız kardeşi olduğu düşünülüyor ama kaçının hayatta olduğu bilinmiyor.

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