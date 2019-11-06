Bağdadi'nin yakalanan ablası Rasmiya Awad 'istihbarat açısından altın madeni' mi?

Türkiye, IŞİD'in ABD operasyonunda ölen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türk güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyinde yakalanıp gözaltına alındığını açıkladı. Türk yetkililer Awad'ın yakalanmasıyla IŞİD ve Bağdadi'ye dair önemli istihbarat elde edilebileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar ise Awad'ın IŞİD'le bağlantısının zayıf olduğu, dolayısıyla örgüte dair çok fazla aydınlatıcı bilgi vermesinin mümkün olmayabileceği görüşünde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin ablasının yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1191490871759458304

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Awad'ın yakalanmasıyla ilgili olarak "istihbarat açısından altın madeni" yorumunu yaptı.

Awad'ın, eşinin ve gelininin sorgulandığını söyleyen yetkili, "IŞİD hakkında bildikleri, örgüte dair anlayışımızı genişletebilir. Diğer IŞİD üyelerini yakalamamıza yardımcı olabilir ve Türkiye'nin, Avrupa'nın geri kalanının kendisini teröristlerden daha iyi korumasını sağlayabilir" dedi.