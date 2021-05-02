Bağdadi’nin Yardımcılarından Biri İstanbul’da Yakalandı

Türkiye'de polis yetkilileri IŞİD’in eski lideri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin yardımcılarından birinin İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Kod adı Basim olarak açıklanan IŞİD üyesinin Afgan uyruklu olduğu belirtilirken, Ataşehir’de yakalandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama İstanbul polisinden geldi.

Operasyonun Türk isthbaratıyla ortak düzenlendiği belirtiliyor. Şüphelinin, örgütün 2019’da düşüşünün ardından Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib bölgesinde saklanmasına yardım ettiği kaydediliyor.

Bağdadi Ekim 2019’da Amerikan özel kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Basim’in örgütün karar verici konseyinde olduğu, Suriye ve Irak’ta IŞİD için eğitimleri organize ettiğinden şüpheleniliyor.

Basim'in örgütün silahlı yapılanmasından sorumlu olduğu düşünülürken, Türkiye’ye sahte pasaport ve kimlik kartıyla giriş yaptığı da gelen bilgiler arasında.

