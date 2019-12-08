Bağdadi'yi 'halife' olarak gören DEAŞ'lı sanık: Sempatim kalmadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, eylül ayında kağıda Arapça olarak DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'yi 'halife' diye yazan ve bunu sosyal medyada paylaşan terör örgütü üyesi Suriyeli Hasen El Halil'in (21) 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Yayımladığı mesajında ve ilk ifadelerinde Bağdadi'yi 'halife' olarak gördüğünü belirten el Halil, mahkemede ise sempatisinin kalmadığını öne sürdü.

Kentin Alaeddin Tepesi'nden Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı kağıdın gösterildiği fotoğraf, 16 Eylül'de sosyal medyadan paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, paylaşım yapan kişinin, 1 aydır Konya'da oturan ve 1 yıl önce Türkiye'ye girdiği belirlenen, Suriye'nin İdlib kenti nüfusuna kayıtlı Hasen el Halil, olduğunu belirledi. Gözaltına alınan el Halil, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BAĞDADİ'Yİ HALİFE OLARAK GÖRÜRDÜM'