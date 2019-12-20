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Bağdadi’yle bağlantılı DEAŞ timi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi ile bağlantılı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye’de bulundukları süre içerisinde örgütte ’üst düzey emir’ ve savaşçı olarak bulundukları ileri sürülen Suriye uyruklu 6 kişinin bir hücre evinde kaldıkları belirlendi.Jandarma ekipleri, sahte kimlikle Suriyeli mülteci gibi dolaşan ve bu şekilde kamufle olmaya çalışan 6 DEAŞ’lıyı yakın takibe aldı.Grubun en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri Bağdadi’ye bağlı olarak çalışan Hüseyin el-Hasan olduğu belirlendi.

Bağdadi’yle bağlantılı DEAŞ timi adliyede

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ’ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi ile bağlantılı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye’de bulundukları süre içerisinde örgütte ’üst düzey emir’ ve savaşçı olarak bulundukları ileri sürülen Suriye uyruklu 6 kişinin bir hücre evinde kaldıkları belirlendi.
Jandarma ekipleri, sahte kimlikle Suriyeli mülteci gibi dolaşan ve bu şekilde kamufle olmaya çalışan 6 DEAŞ’lıyı yakın takibe aldı.
Grubun en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri Bağdadi’ye bağlı olarak çalışan Hüseyin el-Hasan olduğu belirlendi. Diğer 5 kişinin ise örgütün savaşçısı ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan elemanlar olduğu anlaşıldı.
Bu tespitlerin ardından operasyon başlatan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve Hüseyin el-Hasan gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 6 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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