Rengi siyaha dönen ve koyulaşan üzüm suyu, daha sonra üzeri bezle kapatılıp açık havada 3-5 gün bekletiliyor. İyice koyulaşarak kıvamını alan pekmez, kavanozlara konularak mutfaklardaki yerini alıyor.

Kaynatıldıktan sonra bir süre dinlendirilen üzüm suyu, daha sonra tekrar kazanlara konularak 8 saat boyunca ikinci kez kaynatılıyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde köylü kadınlar tarafından bağlardan toplanan üzümler, daha sonra tek tek dalından ayıklanarak çuvallara konuluyor.

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Türk mutfağının vazgeçilmez tadı olan üzüm pekmezi, üzümün bağlardan toplanıp ayıklanmasına, suyunun çıkarılıp kaynatılmasına kadar zahmetli bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Gökcan, bağlardan topladıkları üzümün zahmetli bir yolcuğun ardından pekmez olarak sofralara geldiğini ifade etti.

Meryem Özat ise kadınların her yıl bir araya gelerek ağustos veya eylül aylarında imece usulü üzüm pekmezi çıkardıklarını söyledi.

Yöre halkının pekmezi mutfağından eksik etmediğine dikkati çeken Özat, soğuk kış günlerinde hem ağızların tatlanması hem de hastalıklardan korunma amacıyla bolca tüketildiğini dile getirdi.

