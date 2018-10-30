Bağdat Caddesi kırmızı beyaza büründü

İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yüzbinlerce kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılını coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk dövizi taşıyan kalabalık grup, Bağdat Caddesi'n kırmızı beyaza bürüdü.

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yüz binleri buluşturdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü için saatler öncesinden Bağdat Caddesi'ne gelen yurttaşlar, ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüyüşün başlamasını bekledi. Bağdat Caddesi'ni yürüyüşün başlamasından saatler önce dolduran katılımcılar nedeniyle trafik saat 17.00'den itibaren kesildi.

GECE FENER ALAYIYLA AYDINLANDI

Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde büyük bir coşkuyla yürüyen İstanbullular, sloganlar eşliğinde şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, Fener Alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Caddede yürüyenlere evlerinin balkon ve pencerelerinden bayrak sallayan Kadıköylüler de eşlik etti. 19.00'da Suadiye Işıklar'dan başlayan yürüyüş Göztepe Işıklar'da son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Gürsel Tekin ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.